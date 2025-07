Bisseck, Biasin conferma: «Offerta Crystal Palace! L’Inter ci pensa solo in un caso»

Aurel Bisseck attira l’interesse del Crystal Palace. Cosa c’è di vero sulla nuova pista di mercato e qual è l’intenzione dell’Inter? Il giornalista Fabrizio Biasin fornisce nuovi dettagli.

OFFERTA – La novità più importante di giornata non riguarda tanto il mercato in entrata – con la pista Ademola Lookman sempre calda – quanto quello in uscita. Un club di Premier League, infatti, sarebbe silenziosamente piombato su Aurel Yan Bisseck, dal quale però l’Inter non aveva deciso di separarsi. Il giovane difensore tedesco, infatti, non è iscritto sul taccuino degli esuberi e, dunque, il club nerazzurro ci pensa più di una volta a sedersi al tavolo delle trattative. Soprattutto se l’offerta, in questo caso quella del Crystal Palace, non è sufficientemente invitante.

Bisseck-Crystal Palace, cosa c’è di vero? Le intenzioni dell’Inter secondo Biasin

CONFERME – A confermare la nuova pista e a fornire nuovi dettagli è Fabrizio Biasin, considerato una fonte piuttosto vicina all’ambiente interista. Il giornalista, attraverso un post condiviso sui propri canali social, ha fatto sapere: «Confermata l’offerta del Crystal Palace per Yann Bisseck: 32 milioni di euro. L’Inter ha rifiutato la proposta e prenderebbe in considerazione la cessione solo per cifre superiori ai 40 milioni». Di fronte a un’offerta incongruente rispetto a quella che è la valutazione del giocatore, quindi, la dirigenza nerazzurra sembra attualmente chiudere alla possibilità di una cessione. Si attende, adesso, di scoprire se il club inglese avrà intenzione di rilanciare.