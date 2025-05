Bisseck attira l’attenzione in giro per l’Europa! La posizione dell’Inter

Yann Bisseck attira l’attenzione in tutta l’Europa grazie alle prestazioni fornite con la maglia dell’Inter. La dirigenza non ha ancora preso posizione, Fabrizio Romano ha descritto la situazione sul suo podcast Youtube.

PRESTAZIONI – Yann Bisseck ha totalizzato fino ad ora 42 presenze in stagione con la maglia dell’Inter. Il difensore ha anche conquistato tra l’altro la prima convocazione con la casacca della nazionale della Germania, convincendo il ct Julian Nagelsmann. Alle partite giocate ha aggiunto ben due gol in campionato e tre assist in tutto l’anno fino ad ora. In Champions League è stato protagonista sia con il Bayern Monaco che con il Barcellona, dove in entrambe le occasioni è stato in campo da titolare.

Bisseck e l’Inter insieme per tanto tempo, ma c’è chi bussa alla porta…

MERCATO – Bisseck ha rinnovato con l’Inter fino al 2029. È stato acquistato dall’Aarhus in Danimarca per circa 7 milioni di euro e adesso secondo Transfermarkt vale 30 milioni. Il difensore ha triplicato il suo valore e l’Inter potrebbe guadagnarci tramite una cessione. Fabrizio Romano però ha indicato sul suo podcast che il club è estremamente soddisfatto di Bisseck. Diversi club hanno cominciato comunque a telefonare e guardare da vicino il calciatore tramite gli scout.