Biraghi vicino a un’altra italiana. Sfuma la pista Inter? La situazione – Sky

Cristiano Biraghi potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio, ma non per l’Inter. Sul difensore italiano è infatti forte il pressing del Verona, che starebbe pensando a uno scambio da concludere con la viola.

IL PUNTO – Cristiano Biraghi e la Fiorentina sono destinati a separarsi a gennaio, ma difficilmente nel contesto di un passaggio del calciatore italiano all’Inter. Come riferito da Sky Sport, infatti, il Verona è attualmente in pole position nella corsa per l’acquisto dell’ex canterano nerazzurro, per il quale potrebbe compiere l’affondo decisivo nell’ottica di un affare che contemplerebbe l’approdo di Davide Faraoni alla Fiorentina. L’Inter, al contrario, ha un’altra priorità per la sua fascia sinistra.

Biraghi verso il Verona, l’Inter ha una strategia chiara

IL PIANO – L’Inter considera Biraghi come il suo “piano B” per l’eventualità in cui non si dovesse riuscire a chiudere l’accordo con la Roma per il trasferimento di Nicola Zalewski a Milano. Il calciatore ha espresso a chiare lettere la sua volontà di passare al club nerazzurro, ma al momento l’affare non si è ancora concluso positivamente a causa dell’opposizione dei capitolini all’ipotesi di un mancato trasferimento definitivo del polacco. La sensazione, comunque, è che il calciatore della Roma possa passare effettivamente all’Inter, a gennaio, con Biraghi che si trasferirà invece a Verona.