Biraghi, spunta nuova destinazione in Serie A. Inter, riscatto lontano – GdS

Biraghi, spunta nuova destinazione in Serie A. Inter, riscatto lontano

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la possibilità che Cristiano Biraghi lasci Firenze alla scadenza del prestito con l’Inter. I nerazzurri non lo riscatteranno, mentre i Viola potrebbe sfruttarlo come pedina di scambio in sede di mercato. La situazione

MERCE DI SCAMBIO – L’esperienza all’Inter di Cristiano Biraghi ha i giorni contati. Il terzino, cresciuto nel vivaio nerazzurro, non verrà riscattato dal club di Steven Zhang e dovrebbe far ritorno a Firenze. La notizia di giornata è che neppure i Viola sono sicuri di voler puntare su di lui nel corso della prossima stagione. Ed ecco che Biraghi potrebbe diventare una risorsa preziosa in sede di mercato, vieppiù per arrivare ad un obiettivo da tempo inseguito come Alessandro Florenzi.

RIVOLUZIONE – In casa Roma è in programma una vera e propria rivoluzione. Debiti e cambio di proprietà impongono un mercato frugale, ma sulle corsie laterali di difesa soltanto Aleksandar Kolarov e Davide Santon sono sicuri di rimanere. E sulla lista dei calciatori che piacciono, in quel ruolo, c’è in cima a tutti proprio Cristiano Biraghi. Farebbe da vice al serbo e la Fiorentina potrebbe sfruttarlo per arrivare all’ex capitano giallorosso, attualmente in prestito al Valencia. La politica di mercato giallorossa è proprio quella di sfruttare i tanti esuberi in rosa come pedine di mercato. Nel viavai di esterni bassi potrebbe dunque rientrare anche Biraghi. L’Inter non sembra intenzionata a forzarne la permanenza, dopo un’annata a singhiozzo. Si preannuncia un’estate a dir poco movimentata per il classe 1992.

