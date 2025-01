Biraghi-Inter soluzione dopo Buchanan? I motivi dietro il sì – TS

Cristiano Biraghi è tra le soluzioni prese in considerazione dalla dirigenza dell’Inter per sostituire Tajon Buchanan. Ci sono diversi motivi per concludere l’operazione, le ultime da Tuttosport.

CESSIONE – L’Inter sta per chiudere la seconda cessione nel giro di pochi giorni. Tomas Palacios al Monza in prestito gratuito per sei mesi è stata la prima operazione, adesso si è trovato l’accordo anche per Tajon Buchanan. Il Villarreal ha convinto i nerazzurri con un prestito con diritto di riscatto a 14-15 milioni di euro. L’Inter spera che l’esterno, ritenuto non adatto al 3-5-2, faccia le fortune in Liga così da generare una plusvalenza importante. Tra i sostituti c’è Cristiano Biraghi.

Biraghi all’Inter per due motivi!

MOTIVI – Cristiano Biraghi non è nei piani di Raffaele Palladino per il prossimo futuro della Fiorentina. Il giocatore è sul mercato e non viene utilizzato già da tempo dall’allenatore della viola, che non ha apprezzato alcuni comportamenti. Per l’Inter Biraghi sarebbe una comoda soluzione per i sei mesi a venire. Il primo motivo riguarda le liste, perché il calciatore viene dal settore giovanile e libererebbe un ulteriore slot per Joaquin Correa in Champions League. Il secondo riguarda la sua capacità di fare da terzo di difesa e da quinto a sinistra al posto di Federico Dimarco.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino, Ivan Cardia