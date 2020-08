Biraghi, Inter punta sulla permanenza. Conte in sede: la situazione – Sky

Cristiano Biraghi Inter-Lazio

Non solo i dirigenti del Parma (QUI le ultime sull’incontro), nella sede dell’Inter oggi c’è stato Antonio Conte e i dirigenti della Fiorentina. Ecco le ultime sul mercato nerazzurro secondo “Sky Sport”

STRATEGIE – «Conte è stato oggi pomeriggio nella sede dell’Inter. Si sono definite le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Biraghi-Dalbert? I nerazzurri possono continuare a trattare l’esterno italiano non inserendo il brasiliano che non interessa più alla Fiorentina. Possibile però anche un adeguamento di contratto vista l’ottima stagione in nerazzurro per Biraghi». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.