Biraghi-Dalbert: trovato accordo tra Inter e Fiorentina – Sky

Condividi questo articolo

Cristiano Biraghi e Dalbert resteranno un altro anno in prestito a Inter e Fiorentina. Le due società hanno trovato l’accordo per prolungare il prestito stabilito un anno fa

Per almeno un altro anno non cambierà la posizione di Biraghi e Dalbert. I due giocatori resteranno infatti in prestito rispettivamente a Inter e Fiorentina che, dopo i diversi contatti di questi ultimi giorni, avrebbero trovato l’accordo per lasciare tutto invariato prolungando di un altro anno l’accordo di prestito stabilito un anno fa. A riportarlo è “Sky Sport 24”.