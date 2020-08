Biraghi-Dalbert, Inter vorrebbe prolungare l’accordo: nuova strategia? – Sky

Condividi questo articolo

Cristiano Biraghi Inter-Ludogorets

Biraghi e Dalbert al centro delle discussioni di Inter e Fiorentina quest’oggi in sede (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi – nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – il club nerazzurro ha sondato il terreno per cercare di prolungare l’accordo. Di seguito tutti i dettagli

TENTATIVO – Cristiano Biraghi e Dalbert, in base agli accordi precedentemente stipulati da Inter e Fiorentina, dovrebbero fare rientro alla base. Il club nerazzurro, secondo Matteo Barzaghi, potrebbe avere un ulteriore tentativo: «Pradè e Barone si sono presentati nella sede dell’Inter per parlare di Biraghi-Dalbert, entrambi in base agli accordi dovrebbero rientrare alla base. L’Inter ha cercato di capire se è possibile prolungare l’accordo ma al momento non è cosi. Non è escluso che l’Inter possa fare un tentativo per avere Biraghi con un’altra formula».