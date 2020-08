Biraghi ancora all’Inter? Valutazioni in corso, un’opzione probabile – SI

Biraghi è tornato all’Inter un anno fa, in uno scambio di terzini sinistri con Dalbert. Ufficialmente la sua permanenza in nerazzurro terminerà a fine agosto, ma c’è una trattativa in corso per prolungare il prestito. Lo riporta Sportitalia, confermando le notizie del tardo pomeriggio (vedi articolo).

TUTTO CONFERMATO? – Cristiano Biraghi ha fatto ritorno all’Inter un anno fa, scambiato con Dalbert Henrique. Leggermente diverse le modalità: prestito secco per il brasiliano, con diritto di riscatto per l’italiano. Quest’ultimo non dovrebbe essere esercitato, ma non è affatto scontato il suo ritorno alla Fiorentina. Sportitalia ha contattato il suo agente, Mario Giuffredi, che ha confermato come siano in corso delle valutazioni. Secondo chi assiste Biraghi è probabile che, alla fine, il prestito di entrambi sia prolungato di un altro anno.