Bijol da vicino, l’Inter proverà a ‘bloccarlo’! Sulla lista altri 5 – TS

Jaka Bijol domani a Udinese-Inter sarà osservato speciale. Il centrale sloveno piace alla dirigenza nerazzurra, che ha sul proprio taccuino pure altri cinque profili.

OSSERVATO SPECIALE – Match sicuramente non banale per Bijol, da tempo finito nel mirino dell’Inter. Il centrale slovacco, autore di un grande inizio di stagione, piace tantissimo a Piero Ausilio e Dario Baccin (rispettivamente DS e vice DS nerazzurri). La prossima estate l’Inter dovrà necessariamente ringiovanire la propria retroguardia arretrata: Acerbi e de Vrij avranno 37 e 33 anni, dunque bisognerà dare freschezza al reparto. Bijol è un obiettivo del club interista e lo stesso DT friulano Gianluca Nani non lo ha nascosto. Il piano della Beneamata potrebbe essere quello di bloccarlo a gennaio per poi prenderlo in estate, in maniera tale da evitare una possibile e probabile asta a luglio 2025. Inoltre, l’Udinese ha già preso Solet, che potrà però iniziare a giocare solamente da gennaio in quanto si è svincolato dal Salisburgo a mercato chiuso. Potrebbe essere un assist da sfruttare.

Bijol ma non solo, la lista dell’Inter è lunga

LISTA – Non solo Bijol sulla lista dell’Inter, ci sono almeno altri cinque profili. Oltre ai due infortunati di lungo corso Scalvini e Schuurs, c’è anche Tah, che la prossima estate si libererà a zero dal Bayer Leverkusen (ci sono diversi altri top club europei), Boscagli del PSV e il talentuoso Gasiorowski del Valencia, valutato però 45 milioni di euro. Insomma, la lista è abbastanza numerosa: ma presto l’Inter dovrà fare delle valutazioni attente per capire su chi affondare il colpo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini