Bijol l’uomo giusto per l’Inter? Sei caratteristiche dicono di sì – CdS

Bijol domani sarà avversario dell’Inter con la maglia dell’Udinese. Lo sloveno piace alla dirigenza nerazzurra, che al Friuli potrà ulteriormente farsi un’idea su di lui.

NEL MIRINO – Jaka Bijol si trova da tempo nella lista mercato dell’Inter. La prossima estate, il club nerazzurro dovrà rinfrescare la propria retroguardia arretrata, con Stefan de Vrij e Francesco Acerbi verso l’addio a contratto scaduto. Bijol sembra essere l’uomo giusto per guidare la Beneamata davanti a Yann Sommer (e/o Josep Martinez). Sul giocatore sloveno ci sono anche altri club, ma i nerazzurri lo monitorano ormai da parecchio tempo e sia a Beppe Marotta che al Direttore Sportivo Piero Ausilio piace e non poco. Il difensore, che domani sfiderà l’Inter con la maglia dell’Udinese, ha diverse caratteristiche che potrebbero piacere ai nerazzurri.

Le caratteristiche di Bijol che potrebbero piacere all’Inter

QUALITÀ – Bijol ha pregi da vendere, dunque potrebbero diventare l’uomo giusto per l’Inter. In primis, è giovane e futuribile avendo ancora 25 anni. Elemento, questo, ad appannaggio soprattutto di Oaktree. Inoltre, è abituato a giocare nella difesa a tre. Fisicamente è un colosso alto 1.90 e per continuità di rendimento non è secondo a nessuno: in questa stagione, per esempio, ha giocato il 100% dei minuti con la squadra di Kosta Runjaić. Altre due caratteristiche molto importanti sono: la tenuta atletica, visto che nel suo referto italiano conta solo un paio di infortuni traumatici, senza altri problemi di natura muscolare; il prezzo che si aggira sui 15-20 milioni di euro. Insomma, Bijol è sicuramente un giocatore interessante e domani l’Inter lo potrà vedere da vicino.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua