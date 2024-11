Bijol primo della fila per il futuro dell’Inter: richiesta alta – CdS

L’Inter lavora già per il mercato della prossima stagione. Con i possibili addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, il focus si sposta sui difensori. Secondo il Corriere dello Sport, Jaka Bijol è il primo della lista per i nerazzurri, ma la richiesta è alta

PRIMO DELLA LISTA – Considerando le situazioni contrattuali di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, l’Inter deve già iniziare a lavorare alla difesa in vista del prossimo anno. Diversi i candidati valutati, ma nella lista il nome principale che spunta è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Seguito già molto attentamente la scorsa estate, lo sloveno sta mostrando ottime qualità sia con la maglia dei friulani in campionato, sia con quella della Slovenia in nazionale. Particolarmente a EURO 2024, dove ha brillato nella difesa della sua rappresentativa. Un nome che scalda anche Simone Inzaghi, dal momento che sarebbe anche perfetto per la sua difesa a tre. Anche sulla sinistra, dove sarebbe un’alternativa di alto livello per il titolarissimo Alessandro Bastoni.

VALORE DI MERCATO E CONCORRENZA – Di base, però, sono due i grossi ostacoli per permettere all’operazione Jaka Bijol di andare in porto. La prima è sicuramente l’alta concorrenza che c’è sul difensore. Non solo l’Inter in Italia, ma anche Milan e Napoli sono sulle sue tracce. Ma non solo. Perché anche oltremanica hanno posato gli occhi sullo sloveno, con diverse squadre di Premier League che hanno mostrato interesse. L’Udinese, forte di tutto ciò, ha fatto un’alta valutazione del giocatore, accettando di valutare offerte soltanto attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante da investire, che permetterebbe però a chi riuscisse ad accaparrarsi il giocatore di mettere a posto la difesa a lungo. Ma non prima, in ogni caso, della prossima estate. Con l’Udinese intenzionata a trattenerlo a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport, Eleonora Trotta