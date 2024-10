Bijol è il preferito dell’Inter per la difesa: costo e spunti – CdS

Jaka Bijol rappresenta il prescelto della dirigenza dell’Inter per quanto riguarda il difensore centrale da acquistare nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il prezzo rientra nei parametri fissati dalla società.

LA SITUAZIONE – Jaka Bijol è la soluzione preferita dalla dirigenza dell’Inter per sostituire Stefan De Vrij in caso di suo mancato rinnovo con i nerazzurri. La società meneghina, infatti, deve prima decidere cosa fare con il centrale olandese avente un contratto in scadenza nel 2025. Se sarà addio, come sembra oggi plausibile, l’Inter dovrà ingaggiare un difensore che reputi in grado di reggere il peso delle aspettative di una squadra di vertice come quella meneghina. E di farlo avendo i presupposti per acquisire lo status di centrale titolare della difesa nerazzurra.

Bijol il prescelto: un fattore vantaggio per l’Inter

I COSTI – Per arrivare a Bijol l’Inter dovrebbe sborsare una cifra intorno ai 15 milioni di euro, un prezzo sicuramente accessibile e ragionevole per il club nerazzurro. Rispetto ad altre ipotesi comunque interessanti per i meneghini, quella che porterebbe allo sloveno sarebbe in grado di soddisfare sia il requisito dell’età che quello economico. Le premesse per convincere Oaktree dell’esborso economico ci sono tutte. La conclusione sarà tracciata dalla dirigenza nella prossima sessione estiva di calciomercato.

IL FUTURO – L’impressione è che l’arrivo dello sloveno a Milano si avvicini proporzionalmente all’allontanamento di De Vrij dal club nerazzurro. Senza dimenticare anche il futuro di Francesco Acerbi, i cui 37 anni potrebbero incidere sulla decisione finale dell’Inter in merito al rinnovo o meno del suo contratto in scadenza nel 2025.

Fonte. Antonello Di Gioia – Corriere dello Sport