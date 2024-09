Bijol-Inter, l’Udinese alza il prezzo: l’avvertimento arriva dall’alto – CdS

L’Udinese non farà sconti per Jaka Bijol, difensore sloveno, che tanto bene sta facendo dalle parti del Bluenergy Stadium. Ma l’Inter lo ha nel mirino, scrive il Corriere dello Sport.

PROFILO ADATTO – Tutto fa pensare che la prossima estate l’Inter si fionderà su Bijol per rafforzare e ringiovanire la propria retroguardia. Sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij non sono più dei giovanissimi, nel 2025 toccheranno rispettivamente 37 e 33 anni, e dunque è arrivato il momento per la Beneamata di rendere più verde la propria difesa. Il difensore dell’Udinese, classe 1999, ha tutte le caratteristiche per sostituirli al meglio: esperienza, esperto nella difesa a tre e appunto giovane. L’Inter proverà ad affondare il colpo prima del prossimo giugno 2025 per iniziare a stanare l’Udinese ed evitare qualche asta con club di Premier League.

Bijol, il prezzo si alza: l’Inter prova a studiare il colpo

PREZZO – Ma l’Udinese non è destinata a fare sconti per Bijol e a rivelarlo è stato proprio il DS dei friulani Gianluca Nani. Se prima dell’Europeo la sua quotazione si aggirava poco sopra i 15 milioni di euro, la sensazione, scrive il Corriere dello Sport, è che a fine stagione si possa superare tranquillamente quota 20. L’Inter studia il colpo per strapparlo alla corte del tedesco Runjaic, che in questo inizio di stagione sta entusiasmando i tifosi friulani, con tanto di primo posto dopo appena tre giornate.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua