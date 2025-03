Bijol-Inter, quotazioni in salita. Due doti e un vantaggio – CdS

Jaka Bijol è uno dei difensori monitorati dall’Inter in vista della finestra estiva di mercato. Il club nerazzurro vede nello sloveno un calciatore in grado di soddisfare determinati parametri.

IL PUNTO – Jaka Bijol rappresenta un’opzione concreta per l’Inter in relazione alla prossima stagione. Il calciatore sloveno è seguito con interesse dai nerazzurri dalla scorsa annata, con l’ottimo rendimento agli ultimi Europei che ne ha certificato un nuovo status a livello internazionale. Il difensore dell’Udinese si sta ben disimpegnando anche in quest’annata, formando un duo difensivo di tutto rispetto con Omar Solet. Con Kosta Runjaic a dirigerli, i calciatori friulani stanno infatti garantendo una tenuta difensiva adeguata alle richieste del proprio allenatore.

Bijol sul taccuino dell’Inter: due importanti qualità e un vantaggio economico

I PRO – In Bijol l’Inter vede un calciatore dotato di quella stazza e di quella dote nell’anticipo e nei tempi di lettura che lo staff tecnico nerazzurro sta ricercando. In aggiunta rispetto alle qualità tecniche del difensore sloveno, i meneghini considerano seriamente il suo profilo anche per i costi relativamente bassi da sopportare in caso di ingaggio in estate. Bijol è infatti valutato 20 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto a quella che sarebbe necessaria per portare Isak Hien o Sem Beukema a Milano. Tenendo anche conto della possibile asta derivante dall’interesse concreto del Napoli per l’olandese.

LO SCENARIO – L’Inter, nel frattempo, riflette sul futuro dei difensori centrali attualmente presenti in rosa. In tal senso, né Francesco Acerbi né Stefan De Vrij sono certi della permanenza in Lombardia anche nella prossima stagione. Il motivo, legato all’assenza di adeguate garanzie sul piano delle loro condizioni fisiche, è strettamente interconnesso all’esigenza avvertita dagli stessi nerazzurri di affondare il colpo in estate per un difensore pronto per grandi palcoscenici e dotato, al contempo, di una certa futuribilità.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport