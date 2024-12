Bijol, Inter dentro la trattativa. A gennaio si può fare, il motivo – TS

Jaka Bijol è tra i giocatori osservati dall’Inter da molto tempo per il suo reparto difensivo. Lo ha confermato anche l’Udinese, a gennaio si può fare. Spiega Tuttosport.

TRATTATIVA – Non esiste ancora una reale trattativa, ma l’Inter segue Jaka Bijol e lo fa da due anni. Dario Baccin, Piero Ausilio e il presidente Giuseppe Marotta sono convinti che il difensore dell’Udinese possa essere una soluzione per il reparto del futuro. Il direttore tecnico Gianluca Nani ha confermato l’interesse dell’Inter, che comunque si sta muovendo per lo sloveno anche se non in maniera concreta per ora. A gennaio la trattativa può chiudersi, c’è un motivo nello specifico.

OPERAZIONI – Gennaio e febbraio saranno mesi difficilissimi per l’Inter. Dalla Supercoppa Italiana ai recuperi di Serie A con Bologna e Fiorentina, dallo stesso campionato fino al ritorno della Champions League per le ultime due gare del girone. Il club nerazzurro ha bisogno di un difensore centrale, soprattutto considerando le condizioni non ottimali di Francesco Acerbi rinnovato fino al 2026. Stefan de Vrij non ha ancora ottenuto il prolungamento, ma vorrebbe rimanere. L’Inter comunque farà un’operazione nei prossimi mesi: Bijol è uno dei nomi, a maggior ragione con l’acquisto di Omar Solet a parametro zero dell’Udinese. I bianconeri hanno già il sostituto in casa a gennaio.

fonte: Tuttosport – Federico Masini