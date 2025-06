Bijol sul futuro: «Mi sento pronto allo step successivo!» Le idee dell’Inter

Jaka Bijol si è espresso sul suo futuro, sottolineando come ogni ipotesi sia attualmente sul tavolo: l’Inter, un tempo vicina al calciatore, sembra avere ora altri piani.

IL FUTURO – Jaka Bijol ha rilasciato un’intervista al portale Gianlucadimarzio.com in merito agli scenari futuri legati alla sua situazione di mercato. Il calciatore dell’Udinese, in passato accostato anche all’Inter, si è così espresso sul punto: «Il Milan sulle mie tracce? Parliamo di una squadra veramente grande. Però adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante. Ma è anche vero che mi sento pronto per questo step successivo, vediamo se già da questa estate. Nel calcio non si sa mai. Sono grato all’Udinese che mi ha dato veramente tanto e a Udine sono felice. Però mi piacerebbe fare il salto. Se ho una preferenza fra Milan, Roma o Premier League? No, non ce l’ho. Chissà magari a fine estate sarò ancora un giocatore dell’Udinese. Vediamo quello che succederà, nel calcio non c’è niente di scontato».

Bijol nel mirino dell’Inter? La situazione

LA STRATEGIA – In passato accostato all’Inter, in particolare nella scorsa finestra estiva di mercato, Bijol non appare ora un obiettivo dei nerazzurri per la propria difesa. La dirigenza meneghina, infatti, è principalmente orientata a investire per profili molto giovani e futuribili, come quelli di Giovanni Leoni e Koni De Winter. Come raccolto dalla redazione di Inter-News, infatti, lo sloveno non rappresenta quel tipo di difensore su cui i nerazzurri intendono costruire la propria difesa del futuro. Con l’opzione estera, relativa a Bijol, che acquisisce sempre più credito.