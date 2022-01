Biasin: «Villar all’Inter? Si può fare in un solo modo»

Il mercato invernale si è aperto ufficialmente oggi in Italia. L’Inter in questa sessione proverà qualche colpo a determinate condizioni. Una di queste è quelle di cedere qualche giocatore come Vecino, per magari prendere Villar. Ecco il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero.

CONDIZIONE – L’Inter, per mettere a segno qualche colpo, ha bisogno di molte cose. Una di queste è quella che qualche giocatore in “esubero” lasci la casa nerazzurra. Il nome più indiziato sembra essere quello di Vecino che ha sempre meno spazio con Inzaghi, soprattutto da titolare ed è molto gettonato in Italia e in Europa. Secondo Biasin, giornalista di Libero, intervenuto in una diretta di Calciomercato.it, espone le condizioni per l’arrivo di Gonzalo Villar, mediano della Roma. «L’unico modo per fare Villar all’Inter è trovare l’incastro che possa portare Vecino a Roma». Dunque se i giallorossi faranno una proposta si potrebbe anche imbastire uno scambio.