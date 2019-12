Biasin: “Vidal difficile ma c’è piano B in un caso. Marcos Alonso si può fare”

Condividi questo articolo

Intervenuto con il suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”, il giornalista Fabrizio Biasin ha del calciomercato dell’Inter parlando di Arturo Vidal, Marcos Alonso e non solo

CALCIOMERCATO – Queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin sul calciomercato dell’Inter: «Partiamo dall’Inter, che si gode le feste e pensa al mercato. Attenzione alla filiera: Vidal è il prediletto per il centrocampo ma l’affare è complicato, l’alternativa si chiama Nandez del Cagliari, ma solo se i nerazzurri accetteranno di “concedere” Nainggolan anche la prossima stagione. A sinistra, invece, l’obiettivo è sempre lo stesso e si chiama Marcos Alonso: si può fare».

LOTTA SCUDETTO – Infine Biasin passa alle conclusioni: «La Lazio può credere nello scudetto, che non significa “vincerà lo scudetto” (la Juve su lungo periodo ha forze sufficienti per dare la biada a tutti, l’Inter di Conte è squadra che più quadrata non si può), ma già dire “può crederci” è la riprova che noialtri esperti siamo bravi a salire “sui” carri all’occorrenza, ma in fondo non ci capiamo moltissimo. Alzi la mano chi la scorsa estate aveva inserito la Lazio tra le potenziali prime quattro del campionato. Ora le abbassino i fedelissimi laziali. Ecco, non rimane praticamente nessuno. Bravo Inzaghi, bravissima Lazio».