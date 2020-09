Biasin: “Vidal arriva, Inter cercherà un miracolo per Kanté! Lautaro Martinez…”

Fabrizio Biasin

Biasin – giornalista di “Libero” e tifoso interista -, nel consueto editoriale del martedì per il portale “Tutto Mercato Web”, fa il punto sulle trattative dell’Inter, che vuole rivoluzionare il centrocampo. Ormai nessun dubbio su Vidal (e Lautaro Martinez), poi si penserà a Kanté

MERCATO DA SBLOCCARE – L’editoriale di Fabrizio Biasin non dribbla il tema mercato nerazzurro: “[…] Aleksandar Kolarov è atterrato a Milano, per molti è vecchio come una sequoia, ma intanto si è presentato a Milano vestito da essere umano. Trattandosi di calciatore è già molto. All’Inter (Samir Handanovic ha rinnovato fino al 2022) arriverà pure Arturo Vidal, ‘è questione di ore’ (sì, è vero, lo stiamo dicendo da Ferragosto, ma arriverà). Il resto dipende dalle cessioni. Se i nerazzurri riceveranno offerte per i vari Marcelo Brozovic o Milan Skriniar, e gli stessi diranno ‘noi andremmo pure…’, allora si cercherà una specie di miracolo con il Chelsea per N’Golo Kanté. Viceversa si andrà avanti serenamente così. Lautaro Martinez? Da Barcellona ogni giorno giungono voci di offerte al ribasso piuttosto grottesche. Non sappiamo se siano vere, sappiamo che l’Inter non rinuncerà al suo attaccante se non in presenza di una proposta senza senso (decisamente improbabile). E comunque la terza maglia del Barcellona (rosa) è riuscita a battere in bruttezza anche la seconda dell’Inter, la qual cosa non c’entra nulla ma andava detta”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Fabrizio Biasin