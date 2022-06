Biasin ufficializza le visite di Lukaku? «Mi hanno confermato giovedì»

L’Inter attende di ufficializzare i vari acquisti già portati a casa. Settimana prossima in generale sarà una 7 giorni di fuoco con anche le visite mediche e le ufficializzazioni di Romelu Lukaku.

DATA – Le visite di Lukaku con l’Inter hanno anche un data. Dire che è ufficiale oppure no è difficile ma Fabrizio Biasin, giornalista di LiberoQuotidiano e molto vicino al mondo Inter, conferma che giovedì potrebbe essere il giorno giusto per le visite del belga. Come scrive sul suo profilo social afferma che: «Un suo fidatissimo conoscente mi dice “giovedì nella nota clinica sono fissate le visite mediche di Lukaku”». Sarà vero? Non resta che aspettare.

Fonte: Twitter Biasin