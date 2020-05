Biasin: “Tonali, tentativo Inter serio ma senza esagerare. La cifra massima”

Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, ha scritto un articolo sul sito di “Star Casinò Sport” per parlare del futuro di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia

CALCIOMERCATO – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero”, sull’interesse dell’Inter per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. “E veniamo al punto, che poi è quello che conta. E lo facciamo osando dare del “tu” all’Fc Internazionale. Ciao, Fc Internazionale, noi non sappiamo che intenzioni tu abbia rispetto al prossimo mercato che, tra l’altro, neppure ha una data d’inizio, né vogliamo fare i gradassi che “sanno e sanno e sanno”“.

DESIDERIO – Quindi Biasin prosegue. “Qui, semplicemente, esprimiamo un nostro piccolo (enorme) desiderio: meravigliosa Fc Internazionale, stordisci patron Cellino (proprietario del suo cartellino), convinci Sandrino e porta ad Appiano Gentile codesto pezzo da novanta. Darai una mano a Brozovic e compagni là in mezzo al campo, ti assicurerai il presente e futuro del calcio italiano“.

CONCORRENZA – Biasin sulle molte pretendenti. “Sì, lo sappiamo, la concorrenza è tanta, perché oh, lo vogliono tutti: Juve, Milan, Napoli, ma anche le grandi del calcio internazionale (Barcellona e Psg, per dire). Fa niente, noialtri confidiamo nel potere persuasivo del duo Marotta–Ausilio e in quello altrettanto persuasivo (e parliamo di quattrini) della famiglia Zhang“.

ASTA – Biasin sulle intenzioni del del club nerazzurro. “Sì, è vero, Cellino, vecchio filibustiere, ha già fatto partire l’asta, ma Marotta e Ausilio hanno già preso posto con la seria intenzione di provarci, pur senza esagerare (40 milioni al massimo). Vedremo se basterà e intanto facciamo gli auguri a questo tizio qui, Sandro Tonali, 20 anni l’8 maggio, presente e futuro del calcio azzurro“.

Fonte: Fabrizio Biasin – StarCasino.sport