Biasin: «Suarez-Inter? Una boiata! Ma proverà per un buon numero 9»

Ieri è uscita una voce riguardante Suarez e un possibile tentativo dell’Inter (vedi articolo). Biasin, su TuttoMercatoWeb, lo smentisce pur prevedendo l’arrivo di una punta centrale per la prossima stagione.

POCO DI VERO – “Ieri qualcuno ha detto e scritto che l’Inter per l’anno prossimo penserebbe allo svincolato e 35enne Luis Suarez. Ebbene, è una boiata. E ancora, nei giorni passati si è parlato assai di un possibile tentativo targato Giuseppe Marotta di portare ad Appiano il buon Paulo Dybala, con un’offerta da 7.5 milioni + bonus per 5 anni. Ebbene, anche questa cosa rasenta l’utopia. L’Inter l’estate prossima non farà follie, proverà a prendere un buon numero 9, magari Gianluca Scamacca, ma guai a illudersi che siano tornate le vacche grasse e guai soprattutto a pensare che ci sia spazio per ingaggi vicini ai dieci milioni. Non scherziamo”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin