Biasin: «Sommer? Ho chiamato l’Inter e mi hanno risposto così»

Biasin rivela di una telefonata fatta all’Inter per capire il futuro di Sommer. Ecco cos’ha spiegato il giornalista in merito alle voci di un possibile interesse del Galatasaray nei suoi confronti.

LA SITUAZIONE – In casa nerazzurra, tiene banco anche il futuro del portiere svizzero. Fabrizio Biasin, in collegamento su TeleLombardia, ha fatto il punto sulla situazione rivelando anche di una chiamata con la società: «Anche in questo caso, si leggono duemila nomi di presunti portieri che l’Inter starebbe monitorando in caso di uscita di Sommer. Ma io ho chiamato e la risposta è stata: “Per noi Sommer è un giocatore dell’Inter. Non ha mai chiesto di andare via, non c’è alcun tipo di avvisaglia e il Galatasaray non ci ha mai chiesto Sommer“. Poi lui ha un altro anno di contratto che dubito si rinnovi. Quindi rispetto ad un certo tipo di situazione che si potrebbero creare, ad esempio se c’è una squadra che offre a Sommer un triennale allora lui potrebbe pensarci. Ma ad oggi non c’è assolutamente niente e secondo me il portiere dell’Inter nella prossima stagione sarà ancora Sommer. Nel caso dovesse succedere qualcosa, l’Inter il suo portiere ce l’ha ed è Josep Martinez. Lo spagnolo, quando è stato chiamato in causa lo scorso anno, ha fatto molto bene».