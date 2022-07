Biasin smentisce: «Skriniar, niente incontro Inter-PSG! Ma c’è un prezzo»

Biasin smentisce la notizia circolata nel tardo pomeriggio di oggi, di un incontro fra Inter e PSG per Skriniar previsto per domani (vedi articolo). Il giornalista ha dato le sue informazioni in una diretta Twitch di Calciomercato.it.

LA SMENTITA – Fabrizio Biasin va contro quanto affermato nelle ultime ore, su incontro fra Inter e PSG per Milan Skriniar: «Domani si chiude? No. Non mi risulta alcun genere di incontro. Poi magari lo fanno e non me l’hanno detto, può essere. In questo momento, per come l’hanno raccontata a me, non ci sarà nessun incontro. Skriniar è nel mirino del PSG, che però deve cacciare settanta milioni. Li caccerà? Io non credo. Io non ho visioni ottimistiche o pessimistiche, secondo le mie indiscrezioni faccio le domande e ottengo un certo tipo di risposte. La situazione è sempre la stessa: l’offerta del PSG è vecchissima, di un mese fa, da cinquanta milioni più bonus per arrivare a circa sessanta. Questo non vuol dire che Skriniar non vada al PSG: se ci sarà un rilancio potrà partire, viceversa no. Prima di Gleison Bremer l’Inter era disposta a trattare, adesso chiede che siano settanta milioni veri. La mia sensazione è che il PSG debba fare tante uscite prima di poter puntare Skriniar, poi magari mi sbaglio e si chiude domattina ma penso non ci sia questo allarme. Dopo Bremer non è che Skriniar sia stato tolto dal mercato, c’è un prezzo che semmai è aumentato».