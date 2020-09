Biasin: “Skriniar via? Possibile, ma non una cosa...

Biasin: “Skriniar via? Possibile, ma non una cosa che ha in mente l’Inter”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin è intervenuto all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb” parlando di Milan Skriniar e Inter

SQUADRA – Queste le parole di Fabrizio Biasin partendo dalla sua analisi dopo Inter-Fiorentina. “Conte contro la Fiorentina ha schierato la solita difesa a tre. Ci sta, “la” e “lo” conosciamo. La scelta degli interpreti non è parsa azzeccata: Kolarov è sembrato in difficoltà, Bastoni poco a suo agio in mezzo e, va detto, la squadra ha iniziato a girare come si deve solo dopo i famosi “5 cambi” e con la difesa a 4. L’allenatore ha già chiarito di non essere un amante della stessa difesa a 4, ma chissà che non possa diventare un’opzione meno sporadica nel prossimo futuro… Per il resto abbiamo avuto l’assaggio di una squadra che è tutto tranne che perfetta, ma per come è costruita promette veramente bene“.

CALCIOMERCATO – Biasin sul futuro del difensore slovacco. “Skriniar? La possibilità che vada via esiste, quella che accada senza che l’Inter incassi la cifra che ha in mente (attorno ai 50 milioni), decisamente no“.

Fonte: Fabrizio Biasin – TuttoMercatoWeb.com