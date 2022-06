Biasin: «Skriniar-PSG, a ora no rilancio con l’Inter. Possibile/probabile»

Dopo le voci su Skriniar e un rinnovato assalto del PSG (vedi articolo) arriva una precisazione da parte di Biasin. Il giornalista, sul suo profilo Twitter, informa come non ci sia al momento una nuova offerta presentata all’Inter.

PER ORA NO – La serata di oggi ha visto di nuovo aumentare l’attenzione sul fronte Milan Skriniar. Dal suo profilo Twitter, il giornalista Fabrizio Biasin fa il punto: “Al momento non risulta alcun rilancio del PSG per Skriniar rispetto alla prima offerta (respinta). È possibile/probabile che arrivi prossimamente, ma al momento nessun rilancio”. A oggi, stando a Biasin, l’Inter non ha quindi ricevuto nuove proposte da Parigi.