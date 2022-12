Biasin: «Skriniar offerta già in mano, nei prossimi giorni incontro decisivo»

Fabrizio Biasin ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un aggiornamento sulla trattativa per il rinnovo tra l’Inter e Milan Skriniar.

PROPOSTA – La trattativa tra l’Inter e Milan Skriniar continua. Secondo quanto scrive Fabrizio Biasin sul proprio profilo Twitter, nei prossimi giorni è previsto l’incontro decisivo. L’obiettivo è quello per sciogliere le riserve sulla proposta del club per il rinnovo dello slovacco. Secondo il giornalista, l’entourage del giocatore ha già in mano l’offerta da 6 milioni più bonus, con una durata di 4 o 5 anni a discrezione del giocatore. La palla passa ora allo slovacco.