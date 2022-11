Biasin: «Skriniar disponibile al rinnovo con l’Inter, ma serve tempo!»

Milan Skriniar è sempre più vicino al rinnovo con l’Inter. La dirigenza nerazzurra e il suo entourage sono in contatto e, come sottolineato da Fabrizio Biasin attraverso il suo account Twitter, servirà ancora altro tempo.

SUL RINNOVO – Biasin aggiorna riguardo le ultime situazioni legate al rinnovo di contratto di Milan Skriniar: «La disponibilità del giocatore per il rinnovo c’è, ma serve tempo. Le parti sono in contatto per trovare un’intesa su cifre e durata. Il club conta di trovare un accordo entro e non oltre Natale. Per intenderci: il fatto che esita una trattativa è già molto».