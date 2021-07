Biasin sicuro: «Inter, no intenzione di vendere Lukaku. Molti preoccupati»

Una notizia di mercato che, in fondo, notizia non è: l’interessamento del Chelsea per Romelu Lukaku. Come ribadito dalla società e dal giocatore, non c’è nessuna intenzione di cedere il giocatore. A ribadirlo ci ha pensato anche il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin.

INCEDIBILE – Anche Fabrizio Biasin ribadisce ulteriormente, semmai ce ne fosse bisogno, che l’Inter non ha alcuna intenzione di vendere Romelu Lukaku. Così come il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e il nerazzurro. Queste le parole, semplici ma ben chiare, del noto giornalista di fede nerazzurra sulla questione: «Per intenderci, e vista la preoccupazione di tanti: l’Inter non ha alcuna intenzione di vendere Lukaku».