Biasin: «Perisic, Inter al lavoro da mesi! Offerta concessa per un motivo»

Perisic e l’Inter potrebbero separarsi a giugno con il croato che al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus si è sfogato (vedi articolo). Fabrizio Biasin, giornalista vicino all’ambiente nerazzurro, fa il punto della situazione sulle intenzioni del club

PATTI CHIARI – Ivan Perisic ha trascinato l’Inter nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus. Il croato, a fine match, ha lanciato un chiaro messaggio alla società sulla questione rinnovo. Secondo Fabrizio Biasin, le intenzioni del club sono chiarissime: “Il club lavora da mesi per il rinnovo e si è spinto fino a 4.5 milioni per due anni. Offerta che ritiene lusinghiera per un 33enne e che è stata concessa solo per l’alto livello di professionalità dimostrato dal giocatore”.