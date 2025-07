Biasin sicuro: «Pavard è il big su cui l’Inter potrebbe riflettere! Il tema»

Fabrizio Biasin ha effettuato alcune considerazioni interessanti riguardo il futuro di un “big” dell’Inter, Benjamin Pavard. Da lui un’apertura a un’ipotesi praticabile in estate.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin è intervenuto dagli studi di Telelombardia sul mercato dell’Inter. Il giornalista si è innanzitutto soffermato sul futuro di Benjamin Pavard, i cui ultimi comportamenti hanno fatto storcere il naso sia alla società sia ai tifosi nerazzurri: «Nella prima stagione ha fatto bene, mentre nell’ultima non ha lasciato una grande impressione. Credo, di conseguenza, che in presenza di un’offerta l’Inter non si farebbe molti problemi. In questo momento, però, non mi risultano proposte nei suoi riguardi. Di tutti i big dati in partenza, lui è l’unico su cui l’Inter potrebbe fare una riflessione».

Pavard e non solo: nel mirino il futuro di Frattesi all’Inter

LA CONFERMA – Biasin ha poi proseguito indicando le sue sensazioni in merito alla situazione di mercato di Davide Frattesi. Di seguito la sua visione: «Per quanto mi è stato detto, Davide fa parte del progetto Inter. Un’offerta ‘normale’ non verrebbe presa in considerazione». Non a caso, su questo punto, il ds Piero Ausilio ha ribadito l’incedibilità di Frattesi anche a fronte di nuove proposte pervenute al Club nerazzurro per il calciatore ex Sassuolo.