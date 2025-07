Biasin sicuro: «Nkunku non è un obiettivo dell’Inter! Una certezza»

Fabrizio Biasin si è espresso in merito alle voci relative a un possibile passaggio di Cristopher Nkunku all’Inter. Dal giornalista una netta smentita rispetto a una tale eventualità.

LA SITUAZIONE – L’Inter intende chiudere il suo mercato in entrata, per quanto riguarda il reparto offensivo, con un cambiamento netto rispetto al passato. L’idea di base, infatti, è quella di sostituire Mehdi Taremi con un trequartista che sia dotato della qualità di saper saltare l’uomo e che sappia giocare sulle fasce. Non vi è dubbio, in questo senso, che calciatori di pregevole qualità come Marco Asensio e Cristopher Nkunku rientrerebbero formalmente in questo disegno, ma la realtà sostanziale con cui misurarsi sembra essere di segno diverso.

Nkunku o Asensio per l’Inter? La valutazione di Biasin

IL RAGIONAMENTO – A pronunciarsi sull’ipotesi di un trasferimento di Nkunku o Asensio all’Inter è stato Fabrizio Biasin. In questo scenario, l’epilogo appare chiaro, secondo quanto sottolineato dal giornalista sul proprio account X: «I nomi associati all’Inter per l’attacco, in queste ore, sono tutti interessanti ma non rientrano tra gli obiettivi del Club. La certezza è che la società è alla ricerca di un ‘trequartista’ per completare il reparto offensivo in vista di una possibile/probabile uscita di Taremi».