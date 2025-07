Biasin sicuro: «Nico Gonzalez non è nella lista dell’Inter! Solo Lookman»

Fabrizio Biasin ha chiarito la posizione dell’Inter in merito al possibile approdo di Nico Gonzalez a Milano, aggiungendo una precisazione sul fronte legato ad Ademola Lookman.

LA SITUAZIONE – Il giornalista Fabrizio Biasin si è pronunciato dalle colonne di TMW a proposito delle strategie di mercato dell’Inter, tra Nico Gonzalez e Ademola Lookman. Di seguito le sue parole: «L’Inter cerca la chiave per Lookman, ben lo sapete. Ieri è arrivata la seconda offerta ufficiale all’Atalanta: 42 milioni di parte fissa + 3 di bonus. Potenzialmente 5 milioni in più rispetto alla prima. L’Atalanta ha legittimamente detto ‘ciccia’ e mantiene il punto: ne vuole 50. E quindi? E quindi nulla, Marotta ritiene che la cifra sia congrua rispetto a quanto detto dagli agenti che, a loro volta, si fanno forti della presunta promessa bergamasca fatta un anno fa (attaccante libero di andare per una cifra vicina ai 40 milioni).

Ma, nel frattempo, le cose son cambiate: è partito Retegui e 40 cucuzze non bastano più. Neanche 45. Tocca attendere che le diplomazie facciano il loro dovere, ma con una certa solerzia».

Biasin sul possibile interesse dell’Inter per Nico Gonzalez: solo Lookman nel mirino!

IL RAGIONAMENTO – Biasin ha poi proseguito: «’Non andremo oltre 2 o 3 giorni’, ha detto un paio di giorni fa Marotta, che intende rispettare le consegne (non si va oltre il fine settimana). E se si rivolta il tavolo? Ausilio cercherà altri profili che non avranno mai l’impatto di quello che è l’unico e solo Piano A (Ademola) ma nemmeno le fattezze di Nico Gonzalez, alternativa sbandierata in questi giorni ma fino a ieri mai presa in considerazione».