Biasin: «Nainggolan, nessuna trattativa. Nandez, si cerca accordo»

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo molto vicino agli ambienti dell’Inter, ha fatto il punto della situazione delle trattative aperte tra i nerazzurri e il Cagliari. Specialmente quelle legate a Radja Nainggolan e Nahitan Nandez.

TRIPLA TRATTATIVA – Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle trattative tra Inter e Cagliari: «Per Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa. Da parte di Nandez c’è l’ok di massima del giocatore ma non si e ancora parlato di contratto, con il Cagliari si cercherà un accordo solo in prestito nei prossimi giorni. Dalbert in prestito è cosa fatta».