Biasin: “Moses? Per me 1+1 Inter e Chelsea....

Biasin: “Moses? Per me 1+1 Inter e Chelsea. Spinazzola? Marotta disse…”

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto a “Top Calcio 24” su “Tele Lombardia” per parlare del mercato in entrata dei nerazzurri in particolare su Eriksen e gli esterni Moses e Spinazzola

MERCATO – «Secondo me ci sono 8 possibilità su 10 che Eriksen arrivi all’Inter. Moses? La mia considerazione è che con questa operazione i nerazzurri facciano 1+1 con il Chelsea. L’Inter prende il nigeriano con la speranza di rivalutarlo e i blues abbassano le pretese per Giroud. Spinazzola? Marotta ha sempre considerato negativa l’operazione Vrsaljko con il pagamento per il prestito ritenuto troppo elevato per un giocatore di cui si conoscevano i problemi fisici cronici. Questa cosa per me lo ha condizionato». Queste le parole di Fabrizio Biasin.