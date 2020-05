Biasin: “Mertens, la trattativa con l’Inter aveva solo un ostacolo”

Biasin, negli scorsi giorni, aveva dato quasi per fatto Mertens all’Inter a parametro zero. Adesso sembra che il belga, invece, andrà a rinnovare con il Napoli: il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, spiega quale sia stato l’ostacolo.

MERTENS DA SALUTARE – “La trattativa in fase parecchio avanzata con l’Inter poteva incappare solo in un ostacolo, ma di quelli non superabili. Si chiama ‘cuore’ o ‘amore per Napoli’ (tra l’altro stra ricambiato). Dopo i mesi dei bisticci, Aurelio De Laurentiis ha finalmente fatto un passo verso il suo giocatore: presto capiremo se è stato quello decisivo”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin