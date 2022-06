Biasin: «Lukaku non ascolta alternative, l’Inter ha fatto capire una cosa»

Fabrizio Biasin, tramite una diretta Twitch su Calciomercato.it, ha parlato della trattativa tra l’Inter e il Chelsea per Romelu Lukaku. Il belga non vuole ascoltare nessuna alternativa

IN ATTESA − Biasin ha spiegato la situazione relativa al futuro di Lukaku: «In programma nuovo colloquio tra le due proprietà per capire la richiesta del Chelsea. L’Inter la sua offerta l’ha fatta, ovvero 5 milioni, e ha fatto capire che la alzerà di poco. Non verranno incluse pedine di scambio. Dalla nuova chiacchierata capiremo, la sensazione è che la cosa si faccia. Perché Lukaku non ascolta alternative, con Tuchel non ha rapporti e inoltre vuole tornare assolutamente a Milano».