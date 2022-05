Biasin: «Lukaku-Inter, si cerca l’incastro! Senza ansia anche per Dybala»

Oggi è possibile che l’Inter veda l’avvocato che segue Lukaku, per valutare la fattibilità di un clamoroso ritorno. Biasin, dal suo editoriale per TuttoMercatoWeb, parla sia del belga sia di Dybala dopo le parole di ieri di Marotta (vedi articolo).

L’OCCASIONE – “Presto l’avvocato di Romelu Lukaku incontrerà l’Inter per provare a trovare un incastro che appare impossibile, l’Inter dirà «amico mio, noi ti riprendiamo anche volentieri ma devi dimezzarti l’ingaggio e sperare che al Chelsea ti concedano in prestito», e lui dirà – anzi, lo ha già detto – «l’ingaggio lo dimezzo senza problemi» e per il resto si vedrà. Le possibilità sono ridotte e, comunque, l’Inter non si fa prendere dall’ansia. Anche per Dybala: il club offre 7 milioni per 3 anni +1, se il giocatore se li farà bastare, bene, altrimenti non se ne farà niente. Dice Giuseppe Marotta: «Dybala? La speranza è che possa giocare con noi». E sembra tutto tranne che una chiusura”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin