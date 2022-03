Biasin: «Lukaku ha mandato segnali a Marotta! Dybala, l’Inter farà tentativo»

Biasin torna su una cosa anticipata ieri e stavolta fa il nome: Lukaku. Il giornalista rivela che è il belga il giocatore che ha mandato segnali (vedi articolo), nello specifico a Marotta per un ritorno all’Inter. Ma c’è da parlare anche di Dybala.

L’EX E IL PROSSIMO? – “Dove andrà a giocare Paulo Dybala? Molti puntano il dito verso Giuseppe Marotta, da sempre amico del ragazzo nonché primo estimatore. L’AD dell’Inter un tentativo lo farà, ma certi incastri al momento appaiono complicatissimi. Molto più probabile un approdo all’estero, magari all’Atlético Madrid che già si è fatto avanti. Si parla molto di Dybala futuro interista (ripetiamo, difficilissimo), ma nel frattempo c’è chi già si è mosso: Romelu Lukaku ha mandato segnali chiarissimi proprio a Marotta, sarebbe persino disposto a ridursi l’ingaggio, ma anche in questo caso l’operazione risulta stra-complicata ed è inutile spiegare perché. Lo stesso Marotta ha illustrato al ragazzo tutte le difficoltà dell’operazione. Morale: salvo improbabili miracoli, non ci sarà ricongiungimento”.

I PROBLEMI – “L’Inter è in seria difficoltà ed è chiaro persino a mio nonno che ha due diottrie. Inzaghi sembra aver perso il polso della sua squadra, in particolare da quando non dispone di Marcelo Brozovic (il croato ha rinnovato, l’annuncio arriverà dopo aver messo a posto alcune faccende di carattere burocratico). La domanda è: ha senso provare chiunque al posto del coccodrillo e non pensare a un’alternativa tattica? La risposta è semplice: no, non ha senso (dalla scrivania è facile, ne siamo consapevoli). L’Inter ha bisogno di trovare condizione ma anche e soprattutto carattere e personalità. Ecco, se una cosa ha sbagliato Simone Inzaghi è stata quella di non voler scontentare nessuno: nei momenti difficili servono decisioni forti, persino azzardate. La buona notizia? Nonostante tutto è ancora in tempo per sistemare la situazione (tradotto, deve vincere il 3 aprile a Torino)”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin