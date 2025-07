Biasin annuncia: «Lookman, Inter disposta ad accorciare le distanze!»

Punto importante: l’Inter è pronta ad avanzare per arrivare a Lookman!

PRESUPPOSTO – L’Inter, come si evince dalle parole di Biasin, ha acquisto la certezza della necessità di incrementare la proposta economica da presentare all’Atalanta per poter andare a dama. Troppo importante sarebbe l’approdo di Lookman a Milano – per la dirigenza e lo staff tecnico nerazzurri – per poter pensare di rinunciare a intensificare il pressing per assicurarsi il suo acquisto. In questo scenario, tutta l’attenzione sarà inevitabilmente rivolta all’Atalanta, il cui auspicio è quello di incassare la cifra più alta possibile dalla cessione del nigeriano.

LO SCENARIO – Qualora il proposito dei bergamaschi dovesse essere soddisfatto grazie alla nuova offerta che l’Inter intende presentare a breve, la fumata bianca sarebbe immediata. Con Lookman che riuscirebbe così a sposare la causa dell’unica squadra nella quale intende trasferirsi in questa sessione estiva di mercato.