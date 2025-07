Biasin rimarca: «Per Leoni serve tempo! Inter, un auspicio su Lookman»

Fabrizio Biasin si è pronunciato sui due nomi più caldi del mercato in entrata dell’Inter: Giovanni Leoni e Ademola Lookman. Di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito.

L’ATTESA – L’Inter ha individuato in Giovanni Leoni e Ademola Lookman le due pedine ideali per concludere il suo calciomercato estivo. Il giornalista Fabrizio Biasin, espressosi sul punto dalle colonne di TMW, ha così descritto la situazione di mercato legata al difensore italiano: «Sull’obiettivo Leoni possiamo dirvi che il giocatore interessa eccome – sai che novità – ma anche che il club prima di muovere le sue pedine col Parma vuole/deve fare più di una cessione».

Biasin sul braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Lookman: la situazione

NON SEMPLICE – Biasin ha poi proseguito pronunciandosi sul forte interessamento dell’Inter per l’attaccante nigeriano: «Lookman? L’offerta all’Atalanta è sempre la stessa (40 milioni), la richiesta della Dea pure (50, ma pure di più). Come si fa a trovare un punto d’incontro? Gli agenti del calciatore sono in contatto con i dirigenti bergamaschi per far valere la presunta “promessa” di un anno fa, ma potrebbe non bastare. La sensazione è che le parti dovranno giocoforza venirsi incontro, ma anche che non sarà tirata in ballo alcuna contropartita (di sicuro non Pio Esposito, incedibile per l’Inter, ndr.)».