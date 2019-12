Biasin: “L’Inter ha convinto Vidal ma si cautela, ecco chi Ã¨ l’alternativa”

Biasin: “L’Inter ha convinto Vidal ma si cautela, ecco chi è l’alternativa”

Biasin aggiorna la situazione in casa Inter relativa alla trattativa per arrivare a Vidal. Il giornalista di “Libero”, nel consueto editoriale del martedì su “TuttoMercatoWeb”, fa anche il nome dell’alternativa al cileno

PRIMA SCELTA INTER E ALTERNATIVA – “[…] Tipo Zhang, per dire: ha preso l’Inter, ci ha speso una valanga di soldi e ancora oggi in molto dicono ‘ma perché il cinese non spende? Perché non prende Arturo Vidal?’. Zhang vuol prendere Vidal e certamente vuole accontentare Antonio Conte, ma in questo momento […] è il Barcellona a suonare la rumba: Vidal resta per volere di Ernesto Valverde, l’Inter si arrangi. E infatti l’Inter si arrangia, lavora col cileno (già convinto) per ‘forzare la mano’, si cautela ragionando sull’alternativa (Nahitan Nandez del Cagliari). La notizia più bella? No, non arriva dal mercato, semmai dall’infermeria. Gli infortunati stanno tornando, di sicuro Nicolò Barella e Alexis Sanchez, già a disposizione per il 6 a Napoli. Dice il saggio: ‘Meglio ritrovare al completo il gruppo che ti ha portato in cima alla classifica che inseguire le mitiche e clamorose balle di mercato’. Abbiate fede” […].

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin