Biasin: «Inzaghi, stagione positiva. Mercato? Ottimismo Perisic, Dybala…»

Fabrizio Biasin si è espresso sulla stagione di Inzaghi all’Inter nonché sul prossimo mercato estivo. In primo piano i nomi in uscita di Perisic e in entrata di Dybala

BILANCIO − Per Biasin, stagione positiva di Inzaghi: «Penso che la stagione di Simone Inzaghi è fortemente positiva. A prescindere da come andrà questa domenica. Forse nessuno si ricorda cos’è successo quasi un anno fa. Antonio Conte abbandona l’Inter e si vengono a creare una serie di problematiche legate al calciomercato. Simone Inzaghi prende l’Inter campione d’Italia con tanti problemi da affrontare e riesce, oltre a vincere Supercoppa e Coppa Italia, a portarla agli ottavi di Champions League. I nerazzurri riescono a battere ad Anfield il Liverpool di Klopp. Inzaghi, inoltre, è riuscito a battere la Juventus 3 volte su 4. Questo fa vedere che, per buoni tratti della stagione, abbiamo fatto un gioco molto buono. A prescindere da tutto, sono convinto che l’Inter, nonostante tutti i problemi che si sono creati, abbia avuto un’annata decisamente positiva».

FUTURO PERISIC − Il pensiero di Biasin sulla situazione legata al croato: «Io credo che Perisic alla fine resterà all’Inter. Ma non ho certezze. So solo che la settimana prossima ci sarà un incontro con la società e penso che l’offerta da 4.5 milioni a stagione per due anni sia una buona offerta. Ma la palla passerà al croato che cercherà di alzarla. Se poi dovesse arrivare un’offerta multimilionaria per Perisic allora è sicuro che ci starebbe a pensare. Ma credo fortemente che Perisic resterà con l’Inter. Sulle cessioni invece non penso ci sia un giocatore destinato di più al trasferimento rispetto a qualche altro. Dipende sempre dalle offerte che arrivano. In questo momento a me non risultano trattative importanti. Io aspetterei. Il tifoso interista dev’essere abituato a ricevere quotidianamente questa valanga mediatica di notizie».

A CACCIA DI UNA PUNTA − Biasin, così su un possibile nuovo centravanti: «Edin Dzeko è arrivato per tamponare quell’uscita improvvisa legata a Romelu Lukaku. Ricordiamoci che è arrivato a costo zero. Bisognerà solo pagare un milione di euro di bonus alla Roma legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Secondo me ha reso per quello che è stato pagato. Ovviamente una dirigenza lungimirante come l’Inter sa che non si potrà fare affidamento sul bosniaco come quest’anno. Dzeko resta un giocatore molto forte, ma anche un po’ stagionato. Marotta starà già ragionando sulla prima punta. Gianluca Scamacca piace molto all’Inter, ma la società non vuole farsi fregare. Se il valore del cartellino è quello che racconta Carnevali, è molto difficile che l’attaccante del Sassuolo si trasferisca all’Inter. La dirigenza nerazzurra non vuole spendere soldi inutilmente. E’ un attaccante interessante ma Marotta ed Ausilio staranno ragionando anche su altre possibili alternative per rinforzare l’attacco nerazzurro».

NON SCONTATO − Biasin frena gli entusiasmi legati a Dybala: «Molti pensano che la trattativa per Dybala sia ormai praticamente fatta. La verità è che la Joya verrebbe molto volentieri all’Inter per Marotta perché possiamo considerarlo come il suo “papà sportivo”. La dirigenza nerazzurra, in questo momento, ha altre priorità. Deve pensare ad un vice Brozovic; prendere una punta fisica e comprare un difensore centrale. La società quindi mantiene la pista accesa, ma non calda. In questo momento è più probabile che Dybala non venga. Poi se si incastrano una serie di situazioni e improvvisamente spuntano dei soldi allora tutto è possibile. Ma al momento la pista rimane fredda. Anche perché l’Inter non ha tutta la necessità e la priorità di concretizzare questo affare».

Fonte: Football news 24