Biasin: «Inter, solo uno tra Nandez e Bellerin. Attenzione alla terza opzione»

Nandez e Bellerin sono i due candidati principali per sostituire Hakimi sulla fascia destra dell’Inter. Il giornalista Biasin, sul proprio account Twitter, ha spiegato la situazione dei due giocatori in ottica nerazzurra, facendo anche il nome di Dumfries come terzo obiettivo.

TRIPLA OPZIONE – Il mercato dell’Inter entra nella fase più calda. Questa la ricostruzione di Fabrizio Biasin sulle trattative con il Cagliari per Nahitan Nandez e con l’Arsenal per Hector Bellerin, con l’ipotesi molto più complessa di Denzel Dumfries sullo sfondo: “La, definiamola, “tecnica della doppia esca” ha funzionato: Cagliari e Arsenal hanno aperto al prestito (poco) oneroso per Nandez e Bellerin. L’Inter ne prenderà solo uno, ma attenzione al terzo incomodo (molto più difficile ma non più impossibile): Dumfries. Per capirci: l’Inter ha il sì di Cagliari e Arsenal, ora spera di riuscire ad ottenere anche quello del PSV Eindhoven (l’opzione più complicata, ma anche la preferita)”.

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin