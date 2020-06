Biasin: “Inter, operazione Chiesa impossibile! Clausola Lautaro Martinez…”

Punto sul mercato dell’Inter di Fabrizio Biasin. Il giornalista, nel consueto editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, chiarisce la situazione relativa a un presunto interesse per Chiesa. Poi capitolo Lautaro Martinez e non solo

MERCATO NERAZZURRO – “[…] Ebbene, l’Inter ha preso un bel torello, Hakimi. Questo giovanotto pare sia parecchio forte, oggi sarà a Milano per le visite e tornerà più avanti per impossessarsi della corsia di destra. Curioso il fatto che nell’era del ‘mercato sempre’ e delle centinaia di calciatori nominati a tutte le ore, nessuno sapesse di un’operazione imbastita mesi fa da Ausilio. La verità è che siamo (quasi tutti) dei veri minchioni. Ah, Kumbulla: all’Inter interessa ancora, ma al momento non è una priorità. I nerazzurri torneranno a farsi avanti non prima di settembre, sempre se il ragazzo non si sarà già accasato altrove. Ah, Chiesa: da casa-Inter ribadiscono che l’operazione con la Fiorentina è impossibile. Ah, Lautaro Martinez: il ragazzo anche l’altro giorno ha giocato così-così. ‘Pensa al Barcellona!’, dicono i più. Sarà, ma il Barcellona il grano mica ce l’ha. Altri dicono: ‘In Spagna vogliono far scadere la clausola da 111 milioni per tirare il prezzo’. Ribadiamo: la clausola è un’opportunità per chi compra, dall’8 di luglio l’Inter non chiederà un milione in meno, semmai un milione in più […]”.

Fonte: Fabrizio Biasin – tuttomercatoweb.com