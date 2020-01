Biasin: “Inter, Eriksen a un passo! Lo scambio Spinazzola-Politano…”

Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” di fede interista, ha parlato degli affari Christian Eriksen-Inter e dello scambio Leonardo Spinazzola-Matteo Politano

INTER DI CONTE – Queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin all’interno del suo consueto editoriale pubblicato su “TuttoMercatoWeb.com” partendo dal momento dell’Inter di Antonio Conte: “L’Inter ha messo insieme 46 punti. È seconda. Eppure non va bene. “Conte ha sofferto troppo con l’Atalanta”. Ha sofferto sì, è vero, ma oggi con l’Atalanta soffrirebbe pure il Liverpool. In troppi si fissano sulle singole partite e non guardano l’insieme. La grandezza di Conte è riuscire a fare risultato anche quando soffre come una bestia. E infatti ha 46 punti. E una fase difensiva eccellente. Il gioco è tristanzuolo? Pazienza, alla massa interessa aprire la bacheca, soprattutto dopo tanti anni di astinenza, il resto son fronzoli“.

CALCIOMERCATO INTER – Quindi Biasin nella parte dedicata al calciomercato del club nerazzurro: “(I nerazzurri sono a un passo da Eriksen. L’accordo con il giocatore è di 7 milioni per 4 anni, con il Tottenham si ragiona per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Non è “tutto fatto” ma non siamo neppure alla fase del “eccoci qui, parliamone”. A sinistra? Spinazzola è vicino, lo scambio con Politano… pure)“.