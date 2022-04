Biasin: «Inter, in contatto agente Dybala e Marotta. No ad un’eventualità»

Fabrizio Biasin, su Twitter, ha dato un aggiornamento di mercato relativo a Dybala e l’Inter. Contatto tra l’agente della Joya e l’AD nerazzurro Beppe Marottta

INCASTRO − Dybala rimane un profilo molto interessante per l’Inter. Biasin aggiorna sulla situazione: «Inter: entourage di Dybala e Marotta “parlano”, l’AD nerazzurro cerca l’incastro giusto ma non vuole che l’eventuale arrivo debba comportare una fuoriuscita “pesante” (sì, sarà un’altra estate di calcoli complicati). Affare molto difficile ma le parti restano in contatto».