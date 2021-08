Biasin: «Insigne piace ma Inter per ora cerca altro. Sanchez non si muove»

Fabrizio Biasin ha parlato del calciomercato dell’Inter su Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, e sul nerazzurro Alexis Sanchez.

TWEET – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero”, sul mercato dell’Inter all’interno del messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter: “Inter: Lorenzo Insigne piace molto ai dirigenti nerazzurri ma il club, per ora, cerca un’altra tipologia di attaccante. Alexis Sanchez non si muove (al momento in tutti i sensi, tra l’altro)”. Nel corso delle ultime ore si è parlato di un’opzione che vedrebbe il cileno proposto al Napoli (vedi articolo), ma appare una pista dalla difficile conclusione.