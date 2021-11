Biasin: «Incontro Inter-Brozovic, niente cifre! C’è una volontà reciproca»

Brozovic e l’Inter hanno cominciato a discutere del rinnovo di contratto in un incontro avvenuto oggi (vedi articolo). Il giornalista Biasin, attraverso il proprio account Twitter, ha dato ulteriori dettagli sulla trattativa.

AVANTI INSIEME – Fabrizio Biasin ha commentato l’incontro tra l’Inter e l’entourage di Marcelo Brozovic, illustrando i temi sul tavolo tra il club nerazzurro e il centrocampista croato in scadenza nel 2022: “Nell’incontro di oggi tra dirigenti Inter ed entourage di Brozovic non si è parlato di cifre (né offerte del club, né richieste del giocatore). È servito per presentarsi e confermare la volontà reciproca di andare avanti insieme. Non è molto, ma decisamente meglio di niente”.

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin